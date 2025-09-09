"¡Sois crueles!": La reaccion de Boris Izaguirre tras perder los concursantes 10.000 euros en 'Tesoro o cacharro'

Una apuesta arriesgada y un cambio de última hora han dejado a los hermanos Alberto y Alejandro sin su último premio gordo en 'Tesoro o Cacharro'.

Alberto y Alejandro, los primeros concursantes de 'Tesoro o Cacharro' , vivieron uno de los momentos más tensos del programa al enfrentarse a una nueva ronda de decisiones cruciales. Con premios en juego que van desde los 10.000 hasta 1 euro, los hermanos se la jugaron en su apuesta por la navaja.

Hasta ese momento, su objeto de oro, el que consideraban el más valioso, era una navaja artesana elaborada a mano por Julián Galván, uno de los mejores artesanos de cuchillería de España. Sin embargo, tras conocer los detalles de la moneda de oro presentada por el experto del programa, una pieza histórica de oro fabricada en México en 1752, durante la época cuando el Imperio español estaba en América, decidieron arriesgar y cambiar su apuesta.

Convencidos de que la moneda superaría a la navaja en valor, marcaron la primera como nuevo objeto de oro. Pero la jugada no salió como esperaban. Aquí puedes ver la reacción de los concursantes y Boris Izaguirre, el invitado al programa, al reverlsar el precio real.

Un giro inesperado en el nuevo programa conducido por Iñaki López que dejó a los concursantes, y a los espectadores, con la miel en los labios...y 10.000 euros menos en juego.

