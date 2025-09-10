Omar Montes, agredido con un hielo en su concierto en Madrid

"Hoy es un hielo y mañana es otra cosa", critica Alfonso Arús al saber que han tirado un hielo a Omar Montes en plena actuación en Madrid.

"Omar Montes ha sido agredido con un hielo en su último concierto en Madrid", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús afirma que, al parecer, "el equipo de seguridad no pudo hacer nada para evitarlo".

"Tengo muchos vídeos de artistas agredidos, y algunos de ellos de una forma muy peligrosa", denuncia el presentador de Aruser@s, que asegura que aunque sean "haters", "no tiene ninguna lógica".

"¿Para qué pagas una entradas para hacer daño?", critica, por su lado, Angie Cárdenas en plató, donde Rocío Cano denuncia que esta gente "se cree graciosa", pero advierte de que "un hielo es una pedrada en toda la cabeza".

"Hoy es un hielo, pero mañana es otra cosa...", insiste Alfonso Arús en el vídeo.