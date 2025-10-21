Iñaki López alucina al ver la reacción de Chicote: "Si sube más las cejas salen de plató"

Miriam e Israel, los concursantes de Tesoro y Cacharro, están a punto de deshacerse de una foto firmada por un tal Diego, del que sospechan que se trata de Diego Armando Maradona. Esta es la reacción de Chicote.

Israel y Miriam deciden elegir la figura de cera de Rafa Nadal para competir con su tesoro: una capa diseñada por Palomo Spain que llevó Madonna en un videoclip con Maluma. Pero antes de decidirse por la figura de cera, la pareja se debate entre esta y una bota de fútbol firmada por un tal Diego, que más tarde descubrirían que se trata, como sospechaban, de Diego Armando Maradona.

Al principio, la pareja está más dispuesta a desechar la bota del exdeportista e, incluso, Miriam llega a decir que una bota de fútbol aunque esté firmada no puede costar mucho. Algo que llama la atención de Alberto Chicote, que se encuentra invitado en plató.

"Si sube más las cejas Chicote salen de plató", afirma Iñaki López al ver la reacción de Alberto Chicote cuando Miriam dice que la bota no debe costar tanto. "Sin ser yo futbolero...", matiza el exitoso cocinero.

