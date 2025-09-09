Este es el Rolls-Royce de los micrófonos: "Tiene las babas de Rosalía, puede costar un dinero"

Alberto y Alejandro, concursantes de 'Tesoro o cacharro', descartan este micrófono en lugar de un cómic, perdiendo 15.000 euros. Y es que se trata de un Neumann, "considerado el Rolls-Royce de los micrófonos".

En la primera ronda de 'Tesoro o chatarra', Alberto y Alejandro, concursantes y hermanos, deben decidir qué objeto de los 10 que hay en plató convierten en su tesoro. Es decir, deben elegir cuál de los objetos creen que cuesta 50.000 euros.

Los hermanos apuestan por el cómic. Se trata del número 75 del comic 'Mystery in Space' del año 62, en el que, según explica el experto, hay una intervención especial de la Liga de la Justicia americana. Además, destaca que este cómic ganó el premio a la Historia Larga del año en el 62.

Los concursantes deciden, por otro lado, descartar el micrófono, el cual, según les explica el experto, "es un Neumann". "Es un micrófono alemán y está considerado el Rolls Royce de los micrófonos", explica Marc, que detalla que "no hay ninguno que grabe con la calidad las voces de los artistas como este". Incluso, "han grabado los Rolling Stone, Sinatra, The Beatles, Rosalía, C. Tangana o El canto del loco".

A pesar de estas características y de que reflexionan sobre el hecho de que el micrófono tenga "las babas de Rosalía", por lo que podría "costar un dinero", los hermanos mantienen su decisión de descartar el micrófono y, finalmente, pierden 15.000 euros, uno de los premios más altos del concurso.