Una tiktoker crea debate al utilizar la inteligencia artificial como guía: "No necesitas un 'freetour', tienes ChatGPT"

Alfonso Arús muestra el viral de las jóvenes que utilizan ChatGPT para visitar monumentos durante su viaje en Palermo, generando polémica sobre el futuro de los guías turísticos y la capacidad de la IA para sustituir algunos trabajos.

La inteligencia artificial sigue ocupando espacio en nuestras vidas y cada semana llegan sorprendentes virales al plató de Aruser@s. En este caso, unas jóvenes que están de viaje en Palermo han mostrado cómo han utilizado ChatGPT para visitar monumentos.

Un vídeo que ha creado polémica tanto en redes sociales como entre los colaboradores del programa. Y es que, los tertulianos plantean qué lugar ocuparán los guías turísticos si todo sigue escalando.

"Vas de viaje y ya no necesitas contratar un 'freetour' porque ya tienes ChatGPT", comenta la joven en el vídeo, donde enseña cómo le pregunta a la IA información sobre el 'Teatro Massimo' de Palermo. "¿Me puedes contar de forma amena lo más interesante que tenemos que saber?", le pregunta a la IA.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha creado entre los tertulianos.