"Los menús que los catering de comedores escolares tienen colgados en su página web y a los que la Consejería da entidad de oficial están sustentados con algo que no es cierto". Así reprendía Alberto Chicote a los responsables de la Consejería de Sanidad de Canarias, Inspección y Educación tras descubrir que los menús de una de las empresas de catering que más servicios ofrece en la zona, además de ser claramente poco nutritivos y poco adecuados para los niños, no están supervisados por Aitor Sánchez, tal y como le aseguraron dos trabajadoras de la empresa.

El prestigioso nutricionista es amigo personal del presentador de ¿Te lo vas a comer? y le aseguró que nunca se había encargado de esa tarea. "Le he llamado y me dice que no sabe de lo que estoy hablando, que él nunca ha asesorado ni supervisado el trabajo de Naranjo & Henríquez y yo me he quedado, sinceramente, helado", reconocía. "Vaya cagada", recalcaba.

"Cuando llego aquí y me dicen ustedes que los menús que están publicados, como están en la página web, tienen ese carácter de oficialidad, me quedo más de piedra todavía, porque algo por el camino, en algún sitio del mecanismo, falla", les advertía.

"Nos estás alertando de algo que lógicamente hay que comprobar, porque nosotros actuamos de buena fe", respondían a Chicote. Además, afirmaban que "debe haber algún error que hay que corregir".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019.