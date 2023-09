Llevaban desde principios de curso reclamando que mejorara el servicio del comedor escolar, pero tanto el colegio como la empresa responsable hicieron oídos sordos a sus peticiones. Estos padres y madres de unos niños que estudiaban en un colegio de San Fernando (Cádiz) consiguieron que por fin sus quejas fueran escuchadas a nivel nacional gracias a ¿Te lo vas a comer? y a esta conversación que mantuvieron con Alberto Chicote.

Sus principales protestas eran dos: muy poca cantidad y muy mala calidad de la comida. "Tú miras el menú y dices, 'ah, mira qué bien lo que va a comer mi hijo hoy'. Porque tú miras el menú y parece que es equilibrado, pone que es ecológico, te sugiere lo que puede cenar... un engaño", contaba una de las madres ante las cámaras. "¿Con qué cara llevas tú a tu niño sabiendo que la comida no está buena?", se preguntaba otra de ellas. La situación en los comedores había dado un cambio radical desde que cambió la empresa encargada del catering, le contaron al presentador de ¿Te lo vas a comer?

"Aquí se hace lo que se llama cadena fría", decía una de las mujeres. "Lo fabrican en algún sitio, lo enfrían, lo meten en transporte frío y aquí lo regeneran", explicaba el chef. "La mía, desde luego, no quiere comedor; no le gusta... y es de muy buen comer", comentaba otra de ellas. "En nuestro caso saltó la alarma porque llegaba a casa con mucha hambre".

Tras hablar entre ellos y quejarse conjuntamente, les ofrecieron hacer unas catas. "Yo pongo a mi hijo comiendo eso y se come dos o tres platos, y tiene cuatro años". Sin embargo, lo más escandaloso fue el pescado. "Me pareció horrorosísimo. Era como meterse cartón en la boca. ¿Por qué se tiene que comer mi niño eso?", se quejaba una de las madres.

La evaluación final media no llegaba a un 2. "Yo el día que estuve en la cata les mandé un mail al que no me han contestado. Yo les dije lo que yo pensaba: que eso no era alimentación para un niño", afirmaba otra de ellas.

Ninguna de ellas han vuelto a llevar a sus hijos al comedor, algo que tiene consecuencias en la vida laboral. "Me pedí una reducción de jornada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019.