La comida que sirven a los pacientes en el hospital de Barbanza acumula multitud de quejas, tal y como reflejó Te lo vas a comer en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

Alberto Chicote se desplaza hasta el lugar para conocer de primera mano los testimonios de antiguos pacientes y pedir explicaciones a los responsables del centro. Tras adentrarse en el hospital, el chef se lleva una decepción: "No he podido hablar con el gerente del hospital, pero me han dado un teléfono para que llame e intente concertar una cita con él, que es lo siguiente que voy a hacer".

Sin dudarlo, Chicote llama, le preguntan por cuándo querría hacer una entrevista y apuntan su número con la promesa de llamarle.

En busca de explicaciones, el chef va hasta el lugar donde preparan la comida del hospital, de la que se encarga una empresa externa. Allí, la escena se repite en la misma línea, un trabajador contesta: "Te doy el número de teléfono de mi empresa para que hables con ellos en Barcelona y te explicarán los motivos del problema".

El hombre sostiene que las quejas que hay son "por otros motivos, pero no por la comida" y sostiene que las fotos de los platos dejando mucho que desear "no son reales".

Finalmente, una mujer obliga a interrumpir la conversación mostrándose tajante con aspavientos y cerrando la puerta ante las cámaras.