Alberto Chicote acude a 'El bocata', el restaurante con el menú diario más barato de España. Allí, el exitoso chef charla con Carlos Moreno, el dueño del local, que le explica cómo hace para que le salga rentable poner un menú diario a 3,50 euros. Además, Chicote se adentra en la cocina y en el almacén del local para descubrir cómo compran y conservan los productos.

"Entiendo que trabajas todo congelado", afirma Alberto Chicote al ver cómo mantienen los productos: "Como se os vaya la luz un día estáis muertos". "A mí esto me parece muy bien, pero hay un descenso de la calidad del producto", insiste Chicote a Carlos Moreno, que destaca que "ahí es donde está el truco de poder dar a esos precios".

Sin embargo, el hostelero defiende que "hay muchísimo margen en la hostelería", pero a Alberto Chicote no le convencen sus explicaciones: "Intento echar las cuentas pero cuánto más las echo, no me salen. Yo no serviría esto en la vida".