Tras las denuncias recibidas por parte de los familiares debido a la mala calidad de las comidas que reciben sus usuarios, Alberto Chicote intentó acceder a una residencia de mayores, situada en el Ensanche de Vallecas, para hablar con la dirección del centro. "No vas a tener cojones", le advertía uno de los denunciantes. "Cojones sí tengo, de sobra, otra cosa es que no nos dejen ellos", respondía el presentador de ¿Te lo vas a comer?.

A pesar de su insistencia y de los múltiples intentos por contactar con ellos tanto por teléfono como por mail, el famoso chef no lo consiguió, tal y como pronosticaba el señor, ni siquiera presentándose en persona en las instalaciones.

"No podéis pasar sin autorización, lo siento pero no. Soy la supervisora del centro y no os vamos a dar ninguna declaración", le decía con contundencia una trabajadora del centro. "Pero si ni siquiera has llamado a la directora", se quejaba él en vano.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.