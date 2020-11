El reetiquetado de hortalizas extranjeras para venderlas como españoles está siendo un grave problema para el sector en Andalucía. La única que sabe qué empresas practican este fraude es la Junta de Andalucía, pero rechaza hacer pública esa información.

Tras varias solicitudes de entrevistas rechazadas por la consejera de Agricultura de Andalucía, Chicote ha decidido preguntarle en una atención pública a los medios. Carmen Crespo se ha limitado a señalar que la investigación se está "instruyendo" y que ha habido "236 inspecciones".

Algo con lo que Chicote no se ha conformado: "Llevo una semana aquí con gente que me ha dicho que 'con estas manitas he estado haciendo esto'. Tan complicado no me parece, ustedes tienen los recursos y la obligación y yo solamente tengo la opción".

Finalmente la consejera se ha marchado dejando con la palabra en la boca a Chicote. "He hecho tres preguntas, he obtenido dos respuestas y a la tercera vuelta y para dentro", ha criticado el cocinero.