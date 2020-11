Chicote ha conseguido acceder en ¿Te lo vas a comer? a una empresa comercializadora de frutas y verduras para investigar sobre el reetiquetado de productos extranjeros para venderlos como españoles. Su responsable ha asegurado que se trata de "bulos" y ha negado que su empresa haga esta práctica: "El producto pone Marruecos, yo no etiqueto como España".

La propietaria señala que en su nave trabajan el producto nacional y el marroquí en dos líneas diferenciadas para no mezclar el producto y ha mostrado a chicote un palé con cajas de pimiento rojo nacional. Al cocinero le ha llamado la atención que esas cajas no estuvieran etiquetadas: "Aquí no pone nada. Es un producto que viene sin etiquetar. ¿Se compra así habitualmente?".

En ese momento la responsable ha enseñado la factura donde aparece el "origen España", aunque Chicote no se ha mostrado satisfecho: "¿Esto no debería de venir etiquetado en la caja? He estado preguntando hoy y me decían que todas las cajas tenían que ir etiquetadas".

"En las cajas de campo no tiene por qué. Es cuando ya va manipulada al cliente", ha señalado la empresaria, que ha insistido en que el reetiquetado es "un bulo muy grande que está haciendo daño".