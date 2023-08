Además de dinamitar el comercio legal, el tráfico ilegal de marisco que se produce entre Portugal y España, sobre todo de almejas, es peligroso para la salud humana. Así se lo advertía un miembro de la policía marítima de Portugal a Alberto Chicote en este programa de ¿Te lo vas a comer? emitido en 2019. El chef y el equipo vivieron en primera persona este operativo y presenciaron algunos momentos cruciales de la investigación, como el que se muestra en el vídeo principal de esta noticia.

Tras incautar un gran cargamento de almejas, uno de los agentes hablaba con el presentador. "Toda esta almeja, toda, va para destruir", contaba. Debido a que no se trata de un producto autóctono, no se puede resembrar. En los análisis que se llevan a cabo, encuentran frecuentemente "E.Coli y otros organismos que pueden provocar malestar".

"No es apta para el consumo porque las autoridades sanitarias y marítimas entendieron de los análisis de riesgo que ellos hacen que el producto, en este lugar, no era apto para el consumo humano", advertía. "O sea, que hay un fuerte riesgo de poder causar alguna enfermedad alimentaria". En este cargamento había unos 360 kilos de almejas ilegales.

La policía portuguesa lleva desde 2012 luchando contra este tráfico de marisco. A pesar de que en 2018 asestaron un golpe importante a la cúpula, no tardaron en aparecer otros.

"Aquello de allí es Lisboa. Este puente es el Vasco de Gama. Aquí se está sacando almeja ilegal que termina en España. Esta operación ha conseguido localizar 3.000 kilos, que hubiesen entrado en España por la frontera, hubiese llegado a una depuradora y toda esa almeja que será destruida en unos días hubiese llegado a nuestros mercados y a nuestras mesas. Vaya tela", lamentaba el presentador de ¿Te lo vas a comer?.

El chef reflexionaba a raíz de esta experiencia. "Llevo 31 o 32 años cocinando y he hecho almejas en infinidad de ocasiones y ahora no hago más que pensar en cuántas veces me han engañado", le decía a un agente portugués que corroboraba sus sospechas. "Seguramente, muchas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.