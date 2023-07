Alberto Chicote regresa a Asturias después de que la empresa que gestiona la cafetería del HUCA no le haya respondido. El chef se encuentra con un grupo de trabajadores que le desvelan lo que realmente se cuece en esas cocinas. "Tengo de ver productos de muy mala calidad o con la fecha de caducidad, que se arregla fácilmente, borras la fecha y pones una fecha nueva", desvela un chico que trabaja en la cocina.

Por otro lado, el grupo de trabajadores denuncia que los cocineros del HUCA "no tienen material". "La merluza en salsa verde, es pescadilla", cuenta uno de los trabajadores, que destacan que los cocineros llegan, incluso, a "no tener cebolla, vino blanco, perejil, de la ficha técnica no tener nada...".

Además de eso, "las frituras se realizan a primera hora y te las encuentra a las 8 de la tarde", explican los trabajadores. Incluso, una de las camareras confiesa la vergüenza que le da cuando lleva el plato a los clientes de la cafetería del HUCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, y destaca que le pide perdón a los clientes.