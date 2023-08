En 2019, Alberto Chicote y Javier Estévez se atrevieron a algo que pocos españoles se aventuran a hacer: probar una paella en la Plaza Mayor de Madrid. Su fama le precede y, a juzgar por lo que ocurrió en este programa de ¿Te lo vas a comer? no es para menos. Los chefs se sientan en una terraza y piden una paella de marisco.

Tras esperar unos 25 minutos, los cocineros se llevan la primera sorpresa cuando el plato llega a la mesa. "¿Y las cigalas? Lo pone en la carta", indica Chicote. "Cigalas no entran. Lo siento si no se lo ha dicho mi compañero", responde el camarero. Pero el presentador insiste. "No, si es que en la carta pone que la paella de marisco lleva calamar, gamba y cigala y venía la foto con la cigala además". El hombre se encoge de hombros. "Joder, qué mal rollo", lamenta Alberto. "Y que tampoco es langostino, que es gambón", añade.

El color amarillo tan intenso ya escama a Javier Estévez. "El sabor del azafrán no está en la paella. La textura no es de un grano bueno", afirma. "Lo que me da pena es que viene un tipo de Tailandia y se piensa que esto es una paella", reflexiona. "En Valencia se estarán tirando de los pelos", bromea Estévez.

Chicote no puede dejar de preguntar de qué marca es la paella. "El arroz es SOS". Esta no es la respuesta que buscaba... "Hay veces que crees que la gente se piensa que uno no se entera de nada", lamenta.

(*) Desde laSexta.com estamos recopilando los mejores momentos de '¿Te lo vas a comer?', ahora reemitidos en laSexta.