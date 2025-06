Zaida Cantera, sobre Santos Cerdán: "Una de las razones por las que pedí la dimisión fue por él"

Zaida Cantera ha compartido grupo parlamentario con Santos Cerdán. Lo hizo hasta que presentó su dimisión, una renuncia que ha desvelado en laSexta Xplica que hizo, en parte, debido al exsecretario de Organización del PSOE.

"Una de las razones por las que pedí la dimisión fue por él. La motivación fue porque se me apartaba completamente de todas las funciones que había desempeñado, pero cuando una va averiguando cuestiones sabes por qué fue la motivación. Y la motivación fue que dos veces le confronté por cuestiones que se me estaban trasladando que no me parecían éticas y morales", ha aseverado.

Además, la exdiputada socialista ha comentado que Ábalos le aseguró que Cerdán también "acabaría cayendo" hace unos meses: "En una ocasión, cuando estaban saliendo cosas de Koldo y Ábalos todavía no estaba imputado pero se le empezaba a relacionarse, tuve una conversación con él (Ábalos) y le dije '¿por qué no cuentas que ha sido Cerdán quien ha traído a Koldo al partido y que te lo colocó a ti?' Y Ábalos me dijo que él creía que iban a salir unas grabaciones y que Cerdán acabaría cayendo".

Por otro lado, Cantera asegura que le llegó a sus oídos unas cuestiones de Navarra sobre Cerdán que "no eran ilegales", pero sí "poco éticas y morales": "Le confronté las dos cosas y, a las siguientes elecciones, se me desplaza completamente. Intento hablar en diversas ocasiones para confrontarle otra vez y me hace el vacío desde diciembre hasta mayo que yo renuncio".