Zaida Cantera, sobre Santos Cerdán: "Hizo correr un bulo sobre mí que me ha afectado familiarmente"

Zaida Cantera ha estado en laSexta Xplica y ha desvelado que una de las razones que le llevaron a abandonar su acta de diputada fue Santos Cerdán. Ahora bien, la exdiputada también ha apuntado que el exsecretario de Organización del PSOE difundió un bulo sobre ella que le afectó personalmente.

"Santos Cerdán, junto con algún amiguito, hizo correr por el mundo de la seguridad y la defensa un bulo sobre mí que me ha afectado a mí y familiarmente. Un bulo que afectaba a mi prestigio. Y les dije 'joder, si no queríais que fuera portavoz de defensa, me lo decís y no cojo el acta' (de diputado). Yo pido respeto profesional. Si no me querían como una profesional, mi respuesta es clara. Me voy a mi casa al paro y mi familia protegida", comenta.

De hecho, Cantera señala que es lo que terminó haciendo: "Y eso es lo que hice. Cumplí mis compromisos con el partido, voté mi última votación, informé al partido y me fui a mi casa. No estaba dispuesta a estar este año así porque este señor tenía engañada a muchísima gente".

Y es que la socialista ha recalcado que, dentro del PSOE, Cerdán tenía engañada a "muchísima gente": "Cuando Enma (López) se sienta aquí y dice 'a mí me tenía engañada', créetelo. La gente del PSOE y que hemos trabajado con él, salvo uno o dos, tenía engañada a la gente"