Lamia Talbi, hostelera, afirmó en laSexta Xplica que "los jóvenes no emprenden porque prefieren un sueldo fijo", a lo que respondió Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, destacando que para los jóvenes "no es fácil emprender". "No es que no quieran emprender, sino que en muchas ocasiones no pueden porque tienen capacidad de ahorro. Es un error lo que acabas de decir", manifestó Báez.

Por su parte, Talbi reconoció que "no es fácil emprender", por lo que defendió que "hay que entender al empresario", y dijo que "no puede caer solo sobre él la responsabilidad de la subida del salario mínimo". Además, la mujer expresó que tienen "hasta miedo" de decir que son empresarios de hostelería, cuando, tal y como subrayó, están "generando puestos de trabajo".

"Lo que generáis es pobreza", respondió el vicepresidente del Consejo de la Juventud, tras lo que la empresaria defendió que generan "puestos de trabajo". "Si yo ahora mismo cierro mi empresa, las 13 personas que trabajan conmigo se las tiene que comer el Gobierno. Ojo con este dato", subrayó la hostelera. Puedes ver el debate entre ambos en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.