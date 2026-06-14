"El valle no se toca": vandalismo por la resignificación de Cuelgamuros con pintadas contra Sánchez y a favor de Franco

Los detalles Veinticuatro horas después de la llegada de las máquinas, estas han aparecido con mensajes alabando al dictador. "Derribarlo es una locura, no podemos renunciar a la historia", dice una de las personas que está en contra de la decisión del Gobierno.

El Valle de Cuelgamuros, conocido como el Valle de los Caídos, es objeto de controversia debido a su resignificación. Algunos grupos se oponen firmemente a estos cambios, lanzando proclamas como "el valle no se toca" y vandalizando maquinaria del Gobierno en protesta. Consideran que el lugar debe permanecer como está, criticando las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta situación refleja una ola de movimientos de ultraderecha en Europa, con disturbios en ciudades como Belfast y tensiones en Barcelona, donde se enfrentan manifestaciones antifascistas y de ultraderecha, y en Glasgow, con choques entre grupos con banderas de Israel, Palestina y Ucrania.

"Se me ponen los pelos de punta". Así hablan algunos y algunas. Así se expresan cuando se les pregunta por el Valle de Cuelgamuros, sobre el Valle de los Caídos. Sobre un lugar en el que ya han dado comienzo para su resignificación. Algo que hay quien no quiere que pase y por lo que cantan y lanzan proclamas como 'el valle no se toca'.

"Debería estar como debería", dicen. Debería ser "el Valle de los Caídos, siempre". Porque les parece "tristísimo" todo lo que tiene que ver con su resignificación. Porque 24 horas después de la llegada de las máquinas estas han aparecido reventadas y con pintadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y a favor del dictador Francisco Franco. "Me parecen bien esas pintadas", afirman.

Porque tienen claro que "el valle no se toca" y, en caso de tocarlo, ya han confirmado que van a parar sea lo que sea que pase: "Iremos a defenderlo".

"Derribarlo es una locura, no podemos renunciar a la historia", cuentan sobre la acción del Gobierno. Una que no les ha gustado, con esa vandalización de la maquinaria como última acción de estos grupos.

Todo, en una ola de movimientos de ultraderecha en toda Europa. Con disturbios graves en capitales como Belfast, en Irlanda del Norte, donde el intento de decapitación por el que se ha detenido a un ciudadano sudanés ha servido de pretexto y excusa a los racistas para desatar una ola de violencia y caos en las calles.

Pero no hace falta irse tan lejos. Aquí mismo, en España, está Núcleo Nacional. Está un grupo neonazi que está preparando lo que llaman un "verano nacional". Lo que viene siendo salir a las calles para tratar de replicar la violencia que se está viviendo en la ciudad norirlandesa.

En Barcelona, máxima tensión con dos manifestaciones. Una, antifascista; otra, de ultraderecha encabezada por Núcleo Nacional. Los Mossos han frenado la marcha a la primera, recurriendo a cargas policiales y arrancando la pancarta que portaban en la cabeza.

Glasgow, lo mismo. Allí, en Escocia, se ha producido un enfrentamiento entre un grupo de ultraderecha que llevaba consigo la bandera de Israel y otro con las de Palestina y de Ucrania.

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