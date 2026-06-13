Los disturbios se extienden por Reino Unido con enfrentamientos entre grupos de ultraderecha y manifestantes antifascistas

Los detalles Los altercados llegan después de los graves disturbios iniciados en Belfast tras el apuñalamiento de un ciudadano local presuntamente a manos de un refugiado de origen sudanés.

Las protestas y disturbios siguen extendiéndose por Reino Unido, con nuevos enfrentamientos en ciudades como Liverpool, Brighton y Glasgow. Manifestantes de ultraderecha y antifascistas se han enfrentado en un clima de tensión tras los disturbios en Belfast, originados por el apuñalamiento de un ciudadano local por un refugiado sudanés. Las movilizaciones han desencadenado violencia, ataques a vehículos y enfrentamientos con la policía. En Glasgow, las protestas reflejan polarización ideológica, con banderas de Israel y Palestina presentes. Las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad para evitar la escalada de violencia, mientras las redes sociales amplifican las convocatorias.

Las protestas y los disturbios continúan extendiéndose por diferentes ciudades de Reino Unido. Este sábado se han registrado nuevos enfrentamientos en Liverpool, Brighton y Glasgow, donde manifestantes de ultraderecha y grupos antifascistas han coincidido en las calles en un clima de máxima tensión.

Los altercados llegan después de los graves disturbios iniciados en Belfast tras el apuñalamiento de un ciudadano local presuntamente a manos de un refugiado de origen sudanés. Desde entonces, las movilizaciones han derivado en episodios de violencia con ataques a vehículos, autobuses y edificios, enfrentamientos con la policía y desalojos en varias localidades.

En la jornada de este sábado, tanto grupos antiinmigración como colectivos antifascistas han convocado concentraciones en distintos puntos del país. En ciudades como Liverpool se han producido choques entre ambos bandos, mientras que algunos grupos de extrema derecha han coreado consignas a favor de las deportaciones masivas y han lanzado mensajes como "queremos recuperar nuestras calles".

En Glasgow, las imágenes también han reflejado la polarización de las protestas. Mientras algunos manifestantes de ultraderecha portaban banderas de Israel, entre los asistentes a la contramanifestación podían verse banderas palestinas y ucranianas, en un escenario marcado por la confrontación ideológica y la fuerte presencia policial.

Las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad para evitar que los enfrentamientos escalen y se reproduzcan los graves incidentes registrados durante los últimos días. La tensión continúa siendo elevada y las fuerzas de seguridad permanecen desplegadas en varias ciudades ante el temor de nuevas convocatorias.

Las protestas, además, han encontrado un importante altavoz en las redes sociales, donde mensajes y convocatorias difundidos por distintos grupos han contribuido a movilizar a simpatizantes y a extender las concentraciones a otras ciudades británicas.

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