La indignación de Paula Fraga, amiga del maquinista fallecido: "Es infame la operación política de Transportes para autoexculparse"

La abogada ha señalado que el Ministerio "no condena las filtraciones" porque forma parte de una operación política, y ha destacado que su amigo Antonio "advirtió de todo y ha sido uno de los trabajadores vilipendiados e ignorados".

La abogada Paula Fraga, amiga de Antonio, el maquinista del AVE fallecido en el accidente ferroviario de Urda, ha expresado en laSexta Xplica su tristeza por el fallecimiento de su amigo y también su indignación por la "operación política" que considera que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes.

"Teníamos una relación muy estrecha. No me quiero centrar mucho en estas cuestiones personales, porque hay homenajes que creo que le corresponden a la familia, pero sí que es cierto que teníamos esa relación estrecha y solo quiero decir que era un hombre extraordinario y, además, era un camarada político de primer orden", ha expresado.

Así, Fraga ha destacado que lo que le "duele, sobre todo, es que él fue uno de los que advirtió". "Él nos ayudó en nuestro partido, nos ayudó con ese programa, denunciando la privatización, la precarización del servicio y la externalización de contratas. Él advirtió de todo eso y para mí ha sido uno de los trabajadores vilipendiados e ignorados y el resultado es el que tenemos", ha denunciado.

En este punto, ha señalado como "analista" que le parece "absolutamente infame lo que está haciendo el Ministerio de Transportes". "No condenan las filtraciones porque es una operación política suya. Es una operación política absolutamente abyecta que tiene por finalidad autoexculparse y culpar y señalar a los trabajadores", ha criticado Paula Fraga.

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