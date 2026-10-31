Laura Higuera, controladora ferroviaria de Atocha, cuestiona los fallos del LZB tras la tragedia de Urda: "En otros países no produce estos accidentes"

La trabajadora ha expuesto en laSexta Xplica qué ocurre cuando fallan los automatismos y los controladores deben asumir más tareas manualmente. "En última instancia, este tipo de situaciones se relegan sobre todo al factor humano", ha indicado.

Laura Higuera Medina, controladora ferroviaria en la central de Atocha, ha advertido en laSexta Xplica de la sobrecarga de trabajo que afrontan los profesionales ferroviarios cuando fallan los sistemas automatizados. Lo ha hecho después de conocerse que el sistema LZB habría sufrido hasta 170 fallos o caídas en menos de un año y tras el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, que dejó decenas de muertos y heridos.

"Son cuanto menos asombrosas", ha señalado sobre esta cifra. Higuera ha asegurado que este tipo de incidencias no le sorprenden: "Estamos bastante acostumbrados en el puesto de mando de Atocha y no solo en el de Atocha, sino en puestos de mando alrededor de toda España". Una situación que, según ha denunciado, se agrava por la falta de trabajadores: "Nos vemos abocados a asumir una carga de trabajo con un volumen de personal extremadamente mermado".

Preguntada por las palabras del ministro Óscar Puente, que ha defendido que estas incidencias entran dentro de la normalidad y son homologables a las de otros países, la controladora ha cuestionado esa explicación: "Habría que preguntarse por qué en otros países el sistema LZB está instaurado y no da estos fallos ni produce estos accidentes".

Además, ha explicado qué ocurre cuando fallan los automatismos y los controladores deben asumir más tareas manualmente. "En última instancia, este tipo de situaciones se relegan sobre todo al factor humano", ha indicado. En esos momentos, los operadores deben vigilar las pantallas, atender las llamadas de los maquinistas y transmitirles órdenes escritas, conocidas como telefonemas.

Una acumulación de responsabilidades que, en condiciones degradadas, complica todavía más su trabajo. "Con todo esto que tiene que hacer un operador, la carga de trabajo es absolutamente inasumible", ha sentenciado.

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