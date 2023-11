Francisco Javier Álvarez es un trabajador que lleva 40 años cotizados. Sin embargo, es pesimista en cuanto a la pensión que se le quedará cuando se jubile: "Una cosa es lo que espero y otra lo que me gustaría. Tengo claro que me voy a jubilar con bastante menos de lo que me correspondería". critica.

Y, es que, "las pensiones van a ir empeorando". De hecho, denuncia que "nuestra calidad de vida ya está empeorando y somos cada vez más pobres". Además, apunta que esto se debe a que el sistema de pensiones se ha quedado obsoleto ya que "es de cuando el número de nacimientos era muy superior al de las defunciones".

Por eso, y conociendo los datos de natalidad y mortalidad, invita a los expertos a la reflexión: "¿Implementaríamos el mismo sistema?". "No es sostenible tal y como está montado", concluye.