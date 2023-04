Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, afirmó en laSexta Xplica que la ley de vivienda "claramente se queda corta", tras lo que señaló que "esto de regular los precios de los alquileres no es ninguna novedad extrañísima, sino que se practica desde los años 70 en muchos países de nuestro entorno de la UE".

"A mí me gustaba mucho la ley catalana de alquileres y de vivienda que permitía una regulación muy clara de los precios de los alquileres", reconoció Rodríguez, quien destacó que "según la mayoría de los estudios al respecto, esta ley sí tuvo un impacto directo sobre la bajada de los alquileres de entre un 4% y un 5%".

De esta forma, la portavoz de Adelante Andalucía defendió que "en vivienda no podemos ser constitucionalistas selectivos", y recordó que "la vivienda es un bien protegido por la Constitución". "Tendría que estar mucho más clara la escala de precios por zonas y debería no permitirse que el alquiler estacional se saltara todo tipo de regulación de los alquileres, que es lo que me temo que va a ocurrir", pronosticó, tras lo que expresó que sí celebra "algo muy concreto" de la ley de vivienda, que cree "que es lo único que cambia esta ley, y es la necesidad de acabar con ese fraude masivo que era cobrarle a los inquilinos los honorarios de las inmobiliarias que contrataban los caseros".