Antonio Maestre: "Lo que tiene que definir Junts es si de verdad sale del armario y se va con el PP y Vox, porque lo único que los separa es la bandera"

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre ha analizado la ruptura entre Junts y el Gobierno y ha advertido que el PSOE "nunca debió asumir una gobernabilidad con ellos, siempre pensé que no eran de fiar".

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre ha analizado la ruptura entre Junts y el Gobierno y ha comenzado preguntándose qué significa realmente "romper": "¿No aprobar los presupuestos que ya no aprobaron? Si los hubieran apoyado y ahora no, ahí sí habría un cambio de línea", ha señalado.

El periodista ha recordado que "Junts apoyó la investidura para lograr la amnistía, y una vez la consiguió, ha votado lo que ha querido cuando ha querido". Por eso, se pregunta: "¿Qué van a hacer ahora? ¿No votar nada? Tampoco cambia mucho el panorama".

Para Maestre, la clave está en que Junts "defina si de verdad sale del armario y se va con el PP y Vox, porque lo único que los separa es la bandera".