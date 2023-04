Melisa Rodríguez, arquitecta y exportavoz política, defendía en laSexta Xplica que los propietarios de viviendas "no son el coco". "Han trabajado muchísimo, hay muchos que necesitan el alquiler del piso que han comprado con sus ahorros para completar su pensión", aseguraba.

Sin embargo, se encontraba con la réplica de Tania Sánchez, diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña, quien la interrumpió para apostillar: "Depende de cuáles, (...) unos -propietarios- sí, y otros no". "No se le puede decir a alguien que ha comprado un piso con su esfuerzo cuál es el precio que tiene que poner", replicaba Rodríguez, a lo que Sánchez volvía a defender que "sí se puede limitar".

"No es malo que la gente se enriquezca y progrese, y topar los precios del alquiler no va a ayudar a quienes no pueden acceder a un alquiler porque va a provocar que no se pongan pisos en alquiler", agregó la arquitecta durante su exposición, como puede observarse en el vídeo superior. "Haz una ley de okupación que garantice que al día siguiente de okupar una vivienda están fuera, y verás cómo hay más pisos en alquiler", aseguró.