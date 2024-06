José María Camarero defendió en laSexta Xplica que "el problema de la vivienda no tiene una solución fácil". "No voy a decir frases sin datos, pero hay vías por las que se puede actuar y no se actúa. Primero, vivienda social, que no se quiere actuar porque nadie quiere gestionar problemas", señaló el periodista, tras lo que destacó, "en segundo lugar, una ley del suelo que permita construir más sin corrupción, ya que hemos tenido muchos años de corrupción y hemos visto muchas cosas raras".

"En tercer lugar, que se fomente la salida de viviendas que puedan estar cerradas; y, en cuarto lugar, actuar en los pisos turísticos en determinadas ciudades. Con todas esas opciones, sin ideología y con un poco de cabeza, se puede solucionar el problema con el paso del tiempo", defendió Camarero, tras lo que Xavi García, vicepresidente y fundador de Lideremos, expresó que "es muy importante el tema de las propuestas". "Está muy bien todo el tema de las quejas, pero una queja sin una propuesta no es constructivo", manifestó, a lo que José María Camarero respondió que él había "dado cuatro".

Por su parte, el emprendedor insistió en que "un discurso destructivo es negativo para personas que están en riesgo de exclusión social", a lo que apostilló que es algo "que no suma". "¿Pero cuál es tu propuesta? Porque el discurso está muy bien", le dijo entonces el periodista, mientras que Xavi García subrayó que "lo que es importante es hacerle llegar a la sociedad un mensaje positivo". "¿Pero por qué no propones algo concreto? Hay que actuar en el BOE", declaró entonces Camarero. Puedes ver el tenso debate completo en el vídeo principal que acompaña a la noticia.