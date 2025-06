Baltasar Garzón, sobre las presuntas grabaciones a Ábalos y Cerdán: "Hay que tener la seguridad de que no han sido manipuladas"

El exmagistrado opinó que el que Cerdán diga que no se reconoce en ellas es "una estrategia de defensa clarísima", pero destacó que el juez, antes de tomar una decisión, debe comprobar la "cadena de custodia de los audios, dónde y cómo han estado, y si han sido o no manipulados".

Baltasar Garzón habló en laSexta Xplica sobre las preguntas grabaciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y opinó que el que Cerdán diga que no se reconoce en ellas "es una estrategia de defensa clarísima". "Hay que tener en cuenta cómo han aparecido esos audios, por lo que hay que saber la cadena de custodia, dónde han estado, cómo han estado, y si han sido o no manipulados, aunque ni siquiera lo pidiera las partes", destacó el exjuez, a lo que añadió que está "seguro de que el juez lo va a hacer o ya lo está haciendo, porque hay que tener la seguridad de que esas grabaciones no han sido manipuladas".

En este sentido, Garzón subrayó que "si empezamos por oír que el propio interesado e investigado dice que no se reconoce, eso conlleva un dictamen pericial que puede ser contrastado con otro". "Eso se va a producir para llegar a una conclusión una vez se concluya por parte del instructor si considera como parte del material probatorio o indiciario esas grabaciones", explicó el exmagistrado de la Audiencia Nacional.