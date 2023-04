La diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid Tania Sánchez ha sido muy crítica con los vientres de alquiler en laSexta Xplica. La parlamentaria ha indicado que "aunque la legislación avanzan en entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho desde el momento en el que nacen, se actúa y se defienden posiciones como posibles políticas públicas olvidando que los niños y las niñas son sujetos de derecho".

"Los niños y las niñas no son de nadie, porque son personas. Los niños y las niñas son sujetos de derecho. El hecho de que los padres tengamos la obligación de protegerlos no nos hace tener derechos sobre esos niños, sobre esas personas, sino estaríamos en una sociedad en la que las personas no tienen derechos hasta que cumplan los 18", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que "cuando la gente dice 'tengo un gran deseo de ser madre o padre', hay que recordar que tu deseo no puede estar por encima de los derechos de un ser humano". "La subrogación y la adopción son cosas distintas. Una cosa es el derecho de los niños a tener familia y otra cosa es el deseo de las personas adultas de tener hijos que no es un derecho", ha añadido.