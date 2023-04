Yolanda Alba, afectada por la subida del precio de las hipotecas variables, vive una situación muy compleja. Frente a políticas de tres formaciones diferentes, PSOE, PP y Ciudadanos, explica en laSexta Xplica que compagina dos trabajos para poder pagar una hipoteca que ha triplicado su precio en los últimos nueve meses.

"Está siendo muy duro. Vivo lo que viven muchas familias. Aunque trabajo 12 horas al día no tengo nada y se le suma que me genera mucha ansiedad", cuenta en plató. Detalla que en el trabajo de por la mañana cobra 1.000 euros y por el de la tarde 600 euros, y aún así, no le llega para pagar la hipoteca. "¿Qué político me soluciona esto? Ninguno de ustedes", les espeta a las políticas.