Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, afirmó en laSexta Xplica que las medias antiaborto de Vox en Castilla y León "han sido un misil en la línea de flotación de Feijóo por parte de Vox, que ya intentó hacerlo en Madrid". "Lo anunció la propia Monasterio, que querían hacerlo en Madrid. Cuando la ultraderecha llega a las instituciones, lo pagamos los derechos de las mujeres", denunció.

En este sentido, la expresidenta de la Junta de Andalucía declaró es "de las que creen que la ley del 'Solo sí es sí' se tiene que cambiar cuanto antes para que no salgan violadores a la calle", pero señaló que "eso no tiene nada que ver con que un vicepresidente salga diciendo que va a enseñar a las mujeres cómo tienen que abortar".

Susana Díaz: "Las mujeres no abortan por gusto"

Así, Díaz afirmó de forma tajante que "las mujeres no abortan por gusto", y que "es durísimo lo que sufre el cuerpo de una mujer cuando aborta". "Yo he abortado involuntariamente y sé lo que sufre el cuerpo de una mujer. Y que con esta frivolidad se quiera hacer lo mismo que se ha hecho en EEUU, que parecía impensable, me parece muy grave y es la antesala de lo que puede pasar en España y por lo que Feijóo no se quiere hacer la foto con Abascal, porque sabe que lo que ha pasado lo tenemos todos en la retina", concluyó.