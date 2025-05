La situación hipotética de Afra Blanco a los propietarios de viviendas: "Si decís que no, es que queréis especular con un bien básico"

La sindicalista ha ofrecido a los propietarios que alquilen sus viviendas a las administraciones por un precio marcado por los ayuntamientos o las CCAA en los que no perderían dinero y asegura que, si dicen que no, demuestran que quieren especular.

Afra Blanco ha demostrado en laSexta Xplica su incomprensión porque no haya consenso en que se tiene que invertir en el mercado de la vivienda para solucionar la crisis en el sector.

"Si se engordase artificialmente los precios de los alimentos provocando que una parte de la población pasara hambre, todo el mundo entendería que se tiene que intervenir. Esa percepción no pasa con un bien básico como la vivienda. No estoy en contra del que compra para vivir, estoy rotundamente en contra del que compra para invertir. No estoy en contra del que tiene una casa, estoy en contra del que acumula bienes básicos para especular", ha comentado.

Además, ha explicado que los expertos señalan que se va a tardar en construir nuevas viviendas, por lo que se tiene que actuar ya en el mercado hasta que la oferta aumente: "Si estamos en una crisis, en una emergencia, tenemos que comprender que hay que intervenir y tenemos que prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas o prohibir que la vivienda se venda a fondos de inversión".

Por último, la sindicalista ha ofrecido una situación hipotética a los propietarios: "Si fuera un ayuntamiento o una comunidad autónoma y os digo que el día 5 de cada mes vais a tener el alquiler en vuestra cuenta y el piso estará niquelado, pero el precio lo pongo yo. No vais a perder pasta, pero tampoco os vais a forrar, ¿me lo alquilaríais?".

"Me tenéis que decir que sí porque no especuláis con el hambre de la vivienda. Vosotros queréis garantías jurídicas, nadie os las va a ofrecer más que un ayuntamiento o una CCAA. Y si no, es que queréis especular con un bien básico", ha concluido.