Ana Bernal ha "querido poner sobre la mesa" en laSexta Xplica la sentencia del Tribunal Supremo que a los periodistas se les acusa del vocabulario que usan, pero ha dicho que "es muy difícil tener el debate si no se pueden usar los términos que maneja el Derecho Nacional e Internacional". "Cuando hablamos de venta de bebés, no lo hacemos para hacer daño, sino que estamos utilizando el vocabulario de forma expresa que está reflejado en la Convención de los Derechos del Niño", ha manifestado.

"Me siento totalmente ofendido. Yo no he comprado un bebé", ha respondido Juan Bastón, padre por gestación subrogada, a lo que ha añadido: "La legislación española habla de gestación subrogada, y no de vientres de alquiler. Incluso en la ley del aborto, donde se planteó en su primer momento meternos en la cárcel a los padres que lo hemos sido por gestación subrogada, incluso en esa ley se sigue hablando de gestación subrogada", ha expresado.