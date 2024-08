El asesor político y CEO de Rebellious Words, Santiago Martínez-Vares, analiza en laSexta Xplica la situación que atraviesa nuestro país con la gestión de la migración. Para él, este asunto "no se puede tratar de una manera frívola ni poco realista".

"No estmaos preparados para atender como debemos a la inmigración que llega a nuestro país. Merecemos un debate sosegado sobre la inmigración", afirma Martínez-Vares.

Para el asesor, este problema no se puede solucionar "con palabras huecas" y pide a los grandes partidos políticos en España "ponerse de acuerdo". "Este país no funciona sin inmigrantes. Criminalizarles no es la solución", sentencia.