Santiago Martínez-Vares afirmó de forma tajante en laSexta Xplica que "el presidente del Gobierno no puede tomarse cinco días para reflexionar". "No es un comportamiento acorde a un presidente del Gobierno, y así lo han demostrado los medios internacionales", señaló el asesor político, a lo que añadió que "no ha habido un medio internacional que entienda esto".

En este sentido, Martínez-Vares subrayó que "los medios internacionales han hablado de que el presidente del Gobierno piensa dimitir por un problema con la corrupción de su mujer". "Este es el resumen que se ha hecho fuera del país, por lo que la carta tiene muchas lagunas", expresó, al tiempo que criticó que el escrito "tiene un problema importantísimo, y es que se pide patente de corso en la carta, se pide que de la mujer de la presidente del Gobierno no se pueda hablar", algo que Santiago Martínez-Vares considera "tremendamente injusto y tremendamente malo para la democracia".