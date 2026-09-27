Santi, vecino de un edificio de alquiler en Madrid: "Nos quieren echar a la calle para hacer otro modelo de negocio"

Según su testimonio, los inmuebles pertenecen a una familia madrileña que tiene al menos siete edificios y numerosos locales en la capital y que ahora habría decidido cambiar el modelo de negocio.

La acampada de la Puerta del Sol ha permitido conocer historias de vecinos que aseguran estar sufriendo la presión del mercado de la vivienda. Es el caso de Santi, residente en un edificio de la calle General Lacy de Madrid que, según explica, lleva destinado al alquiler desde 1929.

"Nos quieren desalojar tres bloques de su propiedad", cuenta. Según su testimonio, los inmuebles pertenecen a una familia madrileña que tiene al menos siete edificios y numerosos locales en la capital y que ahora habría decidido cambiar el modelo de negocio. "No es un fondo buitre, es una familia que ha acaparado siete bloques y que actualmente han decidido tres de esos bloques prescindir de ellos, prescindir de nosotras y echarnos a la calle para hacer otro modelo de negocio que no es el del alquiler tradicional", explica.

Santi asegura que desconoce cuál será exactamente el destino de los pisos, aunque sospecha que podrían orientarse hacia el alquiler turístico o temporal: "Yo soy el inquilino perfecto. Llevo 17 años con mi recibo de alquiler, que pago mil euros domiciliado el día 1 de cada mes", relata.

Por eso, se pregunta por qué quieren prescindir de él: "A mí me podían haber dicho: pues te subimos el precio. Si soy el inquilino perfecto". Según cuenta, serían más de 30 los vecinos afectados. Entre ellos, recuerda a María Luisa, una mujer con cáncer que, según su relato, falleció con 80 años en su vivienda "sin poder bajar a la calle" porque el ascensor no funcionaba.

Santi también denuncia problemas de mantenimiento en el edificio y asegura que han sufrido "goteras, acosos" y una "táctica de descuido general de la instalación".

El vecino atribuye este cambio a un relevo generacional dentro de la familia propietaria: "Antes era todo muy familiar. Esta gente, a pesar de que se ha lucrado toda la vida, ha habido un cambio generacional que quiere más".

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