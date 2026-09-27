Valeria Racu (Sindicato de Inquilinas) advierte de que "el decreto de vivienda" tiene que ser "solo el principio": "O cae el rentismo o cae el Gobierno"

Racu considera que lo ocurrido con Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión: "Las imágenes de esta semana han sido la gota que ha colmado el vaso y lo podemos ver aquí. No aguantamos más", ha afirmado.

La acampada en la Puerta del Sol por el caso de Maricarmen continúa mientras crece la presión sobre el Gobierno ante el próximo decreto de vivienda. Valeria Racu, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha defendido en laSexta Xplica que las medidas anunciadas para el martes deben ser solo el comienzo de un cambio más profundo.

Racu considera que lo ocurrido con Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda, ha supuesto un punto de inflexión: "Las imágenes de esta semana han sido la gota que ha colmado el vaso y lo podemos ver aquí. No aguantamos más", ha afirmado.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha reclamado "cambios estructurales" y ha situado el próximo martes como una fecha clave. "El martes el Gobierno tiene una ocasión. Tiene una oportunidad para demostrar que realmente puede hacer algo al respecto", ha señalado.

Racu ha advertido de que las medidas que pueda aprobar el Ejecutivo no serán suficientes si no suponen el inicio de una transformación del mercado de la vivienda: "El decreto jamás va a ser el final, tiene que ser el principio para acabar con el negocio de la vivienda, para terminar de una vez por todas con la rentabilidad que da jugar con la vida de la gente", ha defendido.

En este sentido, ha lanzado un mensaje al Gobierno: "O cae el rentismo o cae el Gobierno, porque entonces este Gobierno no tiene sentido si no le puede hacer frente al mayor problema del país".

Mientras tanto, la protesta continúa en Sol. "Está claro que la noche la vamos a pasar aquí. Cada vez llega más gente y cada vez están trayendo más tiendas", ha explicado Racu, que asegura que los manifestantes se están organizando para garantizar comida y agua durante la acampada. "Está claro que ahí está la primera prueba, ahí está la primera puerta por la que tenemos que pasar", ha señalado sobre el decreto previsto para el martes.

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