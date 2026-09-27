Carlos Bardem llama a "tomar las plazas" de toda España: "Esto tiene que ser el principio de algo y tiene que extenderse a nivel estatal"

El actor ha animado en directo con laSexta Xplica a que "todo el que pueda se acerque a Sol y apoye este movimiento": "Cuantos más seamos, más difícil será que desalojen de madrugada. Que el que no pueda hoy, venga a dar relevo mañana".

"Animo a todo el mundo que pueda que se acerque a Sol y apoye este movimiento. Que venga aquí porque cuantos más seamos, más difícil será que desalojen de madrugada". Son las palabras del actor y escritor Carlos Bardem, que se ha acercado hasta la Puerta del Sol, donde cientos de personas acampan contra los desahucios tras el caso Maricarmen, que ha llevado a distintas voces a reclamar una movilización más amplia por el acceso a la vivienda.

Bardem, en directo con laSexta Xplica, ha considerado que el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda, ha evidenciado un problema que llevaba tiempo creciendo y que esto "es el principio de algo". "Las condiciones materiales para este estallido estaban en el aire. Estaba claro que en algún momento la gente iba a decir basta", ha señalado.

El actor ha relacionado la movilización con otros casos de personas mayores en riesgo de perder su vivienda y ha citado también a Paquita y Alejandro. A su juicio, se trata de una cuestión que va más allá de casos individuales: "Somos una sociedad fracasada si no somos capaces de proteger a los ancianos, a las mujeres, a los niños y a la clase trabajadora de este país".

Bardem ha comparado la situación actual con el movimiento 15M y ha reclamado que la movilización se extienda por todo el país. "Esto es muy bonito, esto tiene que ser el principio de algo. Esto a mí me recuerda mucho al 15M y yo creo que esto tiene que extenderse a nivel estatal", ha afirmado.

"Hay que tomar las calles, hay que tomar las plazas y decir que basta, que esto es insostenible", ha añadido. El actor también ha llamado a mantener la presión durante los próximos días, coincidiendo con la fecha prevista para el anuncio del denominado "Decreto Maricarmen".

Así, señala que "no podemos vivir en una sociedad que está supeditada al beneficio de unos pocos, a una economía rentista, extractivista, que obliga a la gente a vivir con la lengua afuera para poder alquilarse un cuartucho, para poder alquilarse un piso".

"Y esto ha coincidido además, a mí me gusta siempre mirar las cosas de un término muy histórico, el valor de los símbolos. Esto ha coincidido en el tiempo dos cosas, dos símbolos muy importantes, muy potentes: uno, el ático de la señora que gobierna Madrid, el ático de Ayuso, y otro, el desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años", agrega.

Bardem ha cerrado su intervención recuperando una referencia a Federico García Lorca: "Él pedía el pan pero también las rosas. Necesitamos una casa donde comernos el pan y una casa donde poner las rosas".

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