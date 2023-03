La profesora de Ciencias Políticas Ruth Ferrero celebró en laSexta Noche la puesta en marcha de la orden detención internacional contra Vladimir Putin en respuesta a su invasión de Ucrania. "Me alegra particularmente que esto se inicie, porque puede abrir la puerta a otras imputaciones en otros casos, como el de Palestina y las autoridades israelíes", ha indicado durante una intervención en la que ha analizado las consecuencias de esa orden.

"Es verdad que no hay jurisdicción ni capacidad coercitiva internacional para detenerle, pero seguro que le resulta muy incómodo al líder chino, Xi Jinping. Esto puede afectar a las relacciones bilaterales en las que tanto están trabajando", indicó Ferrero, que no obstante insistió en que "va a ser muy complicado ver que Putin se sienta frente un tribunal", y ha añadido: "Probablemente no lo veamos salvo cataclismo en Rusia, que le echen del poder y le entreguen a las autoridades internacionales".

Así las cosas, sí apuntó que este movimiento "puede sentar precedente y un punto de inflexión en el devenir de la guerra". Valoró asimismo que "es el momento de que las potencias occidentales intenten forzar a Putin a sentarse para acordar un alto el fuego". La clave, según ella: "Putin es ya una persona de 70 años, y una de sus grandes pesadillas desde que llegó al poder es terminar como Milosevic. Puede ser una baza a jugar como carta negociadora por parte de las potencias occidentales".