Ruth Ferrero alerta sobre la posible respuesta de Irán al ataque de EEUU e Israel: "Los iraníes no son mancos y van a responder"

La profesora en Ciencias Políticas ha aseverado que el régimen iraní es uno que tiene "un plan de contingencia en caso de sucesión" y que, por tanto, "no se van a quebrar las operaciones ya en marcha".

"Si nos atenemos a los hechos, ha sido un ataque no provocado". Es la afirmación de Ruth Ferrero en laSexta Xplica sobre la ofensiva realizada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La profesora de Ciencias Políticas ha aseverado que "estamos ante una guerra de agresión con un ataque no provocado". Además, también ha señalado que hay que valorar "si nos creemos o no el respeto al derecho internacional, que lo que dice es que no se puede atacar a un estado soberano independientemente de lo que esté allí pasando, incluidos los asesinatos extrajudiciales".

Pese a la efectividad del ataque, que ha acabado con la vida de Ali Jamenei, Ferrero ha apuntado que todavía está por ver si esos asesinatos a altos cargos iraníes han funcionado o no. Pero lo que sí tiene claro es que habrá (y ya se está produciendo) una respuesta: "Tenemos que ser conscientes de que los iraníes no son mancos y que van a responder".

"Estamos ante un régimen que ha aguantado 45 años, que tiene unas bases muy sólidas en cuestiones estructurales y un plan de contingencia en caso de sucesión. Por tanto, no se van a quebrar las operaciones ya en marcha. No parece que vaya a ser algo que se vaya a frenar en poco tiempo siempre y cuando tengan arsenales suficientes para seguir operando", ha concluido.

