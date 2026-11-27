El candidato de ERC afirma que en esta campaña electoral ha visto "a gente muy joven muy concienciada" de la importancia que tienen estos comicios.

El número uno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por Barcelona, Gabriel Rufián, ha compartido en laSexta Xplica sus sensaciones a menos de 48 horas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Preguntado por José Yélamo por la situación en la que cree que estará el domingo por la noche, Rufián asegura que "si ganan PP y Vox estaré jodido, saquemos el resultado que saquemos, y si da la suma habrá que seguir apretando al PSOE".

El candidato de ERC se niega a hacer un pronóstico sobre el resultado de su partido, ya que "decir cuántos escaños vamos a sacar es gafarlo". "Por eso no hago porras", explica, aunque afirma que "las sensaciones son buenas".

Rufián afirma que en esta campaña electoral ha visto "a gente muy joven muy concienciada" de la importancia que tienen estos comicios. "Lo único que les pido es que voten progresista y con memoria, porque lo que hay enfrente no es lo de siempre", concluye el candidato de ERC en laSexta Xplica.

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