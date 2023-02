"La renta disponible ha aumentado un 1,6% y el gasto un 12%. Dos mas dos son cuatro, y aquí ni el Tato puede ahorrar". Con esta rotundidad se ha mostrado la sindicalista Afra Blanco en laSexta Xplica, donde ha criticado que se está hablando de ahorrar "en la miseria".

La sindicalista ha recordado que la tasa de ahorro se encuentra por debajo del 6%, mientras que en el segundo trimestre de 2020 estaba por encima del 25%, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

"No hay colchón. Aquellos que pudieron tener colchón lo están consumiendo, y aquellos que no han podido tenerlo, los jóvenes, se lo está comiendo los alquileres, que no dejan de crecer", ha lamentado.