Antonio Jiménez, jubilado, ha afirmado en laSexta Xplica que el culpable de que no puedan ahorrar "tiene nombre y apellido". "Llevamos cinco años detrás de una ley de vivienda. Ahora estamos con la esperanza de que salga en marzo", ha expresado, al tiempo que ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez: "Yo sé que desde los palacios donde están instalados ver la tele incluso resulta cutre, pero a lo mejor se lo dice alguien de sus allegados: nos están jodiendo la vida".

En la misma línea, Jiménez ha criticado que Sánchez "está cautivo". "Ha viajado a Nueva York, allí le han dicho que han invertido 40.000 millones y que eso les da barra libre", ha apuntado, tras lo que ha contado su historia: "En 2000 salió en mi barrio una vivienda pública estupenda por 200 euros, pero a los cuatro años pasé de 200 euros a los 400, y ahora pago 600, pero me quieren subir a 900".

"¿Cómo me quieren echar a mí de mi casa con 22 años viviendo allí, sin haber devuelto un recibo en mi vida? No me niego a subidas, salvo a las abusivas, que es lo que ahora pretenden. Yo pasaría de pagar 600 euros a 900. Esto no se soporta", ha concluido.