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Reflexión en laSexta Xplica

Rita Maestre, a las "derechas": "Tienen que decidir si están del lado de las familias o de que tres millones de personas sufran una subida abusiva (del alquiler)"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha señalado que "lo que este Consejo de Ministros ha aprobado es una prórroga de contratos y una limitación de las actualizaciones de las subidas del alquiler, lo que va a proteger a tres millones de españoles y españolas".

Rita Maestre

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido en laSexta Xplica que "el Consejo de Ministros lo que tiene que hacer es definir lo que cree que es mejor para el país", al tiempo que ha señalado que "lo que este Consejo de Ministros ha aprobado es una prórroga de contratos y una limitación de las actualizaciones de las subidas del alquiler que ahora mismo va a proteger a tres millones de españoles y españolas". "Y el Consejo de Ministros dice en su conjunto, después de efectivamente, la presión de los ministros de Sumar, que esta es la vía correcta para proteger a las familias españolas", ha apostillado.

Así, Maestre ha subrayado que ahora "el Congreso de los Diputados tiene que decir qué opina" y "Junts Vox y el Partido Popular, las derechas en este país, tienen que decidir si están del lado de esas familias españolas o del lado de que tres millones de personas sufran una subida abusiva o se queden sin casa a lo largo del próximo año".

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