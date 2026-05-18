José María Camarero: "Hay que ser empático son algunos empresarios que lo pasan mal para poder llegar, pero la solución no es que bajen los impuestos"

El periodista económico reflexiona en laSextaXplica sobre la situación salarial, el desconocimiento generalizado que existe sobre el destino de los impuestos y las cotizaciones sociales, y las dificultades que atraviesan tanto trabajadores como pequeños empresarios.

José María Camarero ha analizado el debate sobre los salarios y los impuestos dejando claro que no existen soluciones simples para problemas tan complejos como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda.

"Ojalá fuera tan fácil resolver el problema de los salarios como otros problemas que tratamos, como el de la vivienda o muchos más, solo bajando impuestos. Porque si fuera así de fácil, ya se habría solucionado", señaló el periodista económico.

Camarero también puso el foco en el desconocimiento generalizado que existe sobre el destino de los impuestos y las cotizaciones sociales. "La mayor parte de la población no sabe a dónde van los impuestos ni para qué sirven las cotizaciones sociales, y eso es un problemón", afirmó. En este sentido, defendió que debería mejorarse la información que reciben los trabajadores en sus nóminas para entender mejor qué parte de su salario se destina a estos conceptos.

Además, el periodista quiso destacar el enorme peso que tienen unas pocas grandes compañías en servicios esenciales. "Si hacemos una encuesta aquí y vemos qué eléctrica tenemos contratada, con qué banco tratamos habitualmente, a qué gasolinera vamos o en qué super hacemos la compra coincidiríamos el 80 al 90% que iríamos todos prácticamente a lo mismo. Es decir, hoy, en los servicios básicos, quien lo maneja son cuatro o cinco empresas y eso , ¡y eso es un problemón", advirtió.

"Hay que ser empático con la precariedad porque hay mucha gente que aprovecha los resquicios que da la ley para hacer contratos que no se deberían hacer, pero también hay que ser empático en ocasiones con algunos empresarios que lo pasan mal para poder llegar a fin de mes con los trabajadores, pero la solución no es que bajen los impuestos", concluyó el periodista.

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