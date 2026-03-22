Rita Maestre, a Andrea Levy: "Si aquí gobernaran Feijóo y Abascal, estarías apoyando en las ruedas de prensa a Netanyahu y Trump"

La integrante de Más Madrid ha asegurado que el Gobierno es "admirado" en toda Europa, algo que señala que sería "exactamente lo contrario" si gobernaran Partido Popular y Vox.

El Consejo de Ministros celebrado esta semana ha tenido fricción entre los miembros del PSOE y los de Sumar. Pese a ello, han acabado llegando a un acuerdo para implementar una serie de medidas anticrisis e intentar reducir los efectos económicos de la guerra de Irán.

Y, tras recordar Andrea Levy esa discrepancia en laSexta Xplica, Rita Maestre le ha respondido: "Creo que hay que tener cuajo para hablar de las negociaciones dentro del Gobierno de España, un gobierno estable. ¿Sabes lo que no es estable? La relación entre el PP y Vox, que después de cuántos meses no habéis sido capaces de poner en marcha un gobierno en Extremadura, que estáis cerca de nuevas elecciones y que no sois capaces de poneros de acuerdo para formar un nuevo gobierno".

"Hay que tener cuajo para hablar de las fricciones del Gobierno. A veces hay discusiones, pero hacia afuera no solo es fuerte, sino admirado y del que se habla en toda Europa. Que es exactamente lo contrario de lo que estaría pasando si aquí gobernara Abascal y Feijóo", ha añadido.

De hecho, la integrante de Más Madrid ha apuntado lo que estaría ocurriendo en España si estuvieran gobernando el PP y Vox: "¿Sabes lo que aquí pasaría si gobernaran Abascal y Feijóo? Que estaríais apoyando en vuestras ruedas de prensa a Trump y Netanyahu".

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