La primera reacción a la entrevista de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado del PSOE, en la Sexta Xplica fue la del expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, minutos después. El exlíder del PRC cree que "Ábalos no está pringado" en el 'caso Koldo', aunque sí considera que el exministro cometió un error: el "amiguismo".

"A la hora de poner a tu hombre de confianza del Ministerio más importante de España, que es Obras Públicas, y que es el que maneja mayor presupuesto, no puedes poner a un tío con ese currículum", defendió Revilla, quien añadió que, por ejemplo, "en el Consejo de Administración de Renfe tiene que haber alguien que sepa de trenes".

Para el expresidente cántabro, es esto precisamente lo que ha puerto en la diana a Ábalos, aunque considera que la pieza final no es él, ya que, según dijo, el exministro "es prácticamente irrelevante ahora en el PSOE". "Van a ir a por Pedro", pronosticó Revilla, quien cree que el presidente del Gobierno no agotará la legislatura: "Yo creo que no aguanta, porque es casi imposible". Y no opina esto por el llamado 'caso Koldo', sino por el difícil equilibrio entre los socios del Ejecutivo.