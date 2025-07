"Mis 'off' y mis 'on' son muy parecidos": Juan Lobato, ante la opción de aparecer en los audios de Koldo

Juan Lobato, quien fuera líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha abordado el tema de los audios de Koldo García y de esos colaboradores 'espía' que tenía a su servicio. En laSexta Xplica, Lobato ha hablado de las opciones que él tiene de aparecer en alguna de las grabaciones de quien fuera asesor de José Luis Ábalos.

"De forma directa no, porque a Koldo no le conozco. Ahora, que ya en un restaurante tenga a alguien grabando al lado... no lo sé", ha dicho.

Pero, de ser así, Lobato afirma que no hay "ningún problema": "Mis off y mis on son muy parecidos. Pero esto no es forma de hacer política".

"Credibilidad, de estos personajes, poca. Ni cuando viene bien ni cuando viene mal. Como uso judicial, como indicio, todo y que se vaya hasta el final; a nivel político, ni cuando va bien ni cuando va mal", concluye.