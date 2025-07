Susana Díaz reacciona en directo a los audios de Koldo García sobre ella: "No tenía ni idea, pero ya no me sorprende nada"

Koldo García afirmó en un audio que a Susana Díaz le quedaban "cuatro telediarios", unas palabras a las que ha reaccionado con ironía la expresidenta de la Junta de Andalucía en directo: "He hecho unos cuantos más desde entonces, y unas cuantas laSexta Xplica".

En ese momento, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha negado que supiera que estaban recabando información sobre ella. "En absoluto. No tenía ni idea, aunque es verdad que ya no me sorprende nada y no me afecta. Me afecta por lo que veo sufrir a los militantes, a mis amigos y entorno, pero no me sorprende nada de lo que estoy conociendo. Jamás debieron militar en el PSOE", ha expresado la política.

Además, Susana Díaz ha dicho "con sinceridad" que no cree que Pedro Sánchez tuviera conocimiento de esta "estrategia de espionaje". "Me parece lamentable que dentro del PSOE haya gente que se haya dedicado a grabarse tantos años", ha manifestado la exlíder de la Junta al respecto.