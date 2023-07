El Gran Wyoming no tiene duda alguna de que, si PP y Vox suman tras las elecciones generales, gobernarán juntos: "El que no tiene duda es Feijóo, y no te digo Abascal", sostiene en laSexta Xplica, donde advierte de que "sería alucinante ver entrar a los de Vox en La Moncloa".

"Esto es la historia de España real: España es suya, la bandera es suya, el himno es suyo, el solar es suyo, la pasta es suya, la industria es suya, los jueces son suyos. Todo es suyo", afirma el presentador. Por eso, afirma, cuando la derecha pierde "se lo toman muy mal" y han esgrimido que "Sánchez ha estado gobernando con un 'Gobierno ilegítimo'", pese a que "ha habido tres elecciones más que ganó".

"Daba igual, España es suya", insiste Wyoming, que agrega que "lo ha sido desde la duquesa de Alba en la Edad Media hasta nuestros días", aunque "hemos tenido pequeños periodos de ausencia de esta gente".

"Después de la Transición hubo un momento en que ser facha estaba mal visto y hasta Aznar se dejó de dar gomina, pero ahora ya, una vez que se han soltado otra vez la coleta y que ya 'mola', como dijo Ayuso 'si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia', pues a tomar por culo otra vez", resume el presentador, que ironiza: "Espero que no entren a caballo porque hay unas alfombras muy bonitas".

